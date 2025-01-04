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19:44, 4 января 2025Силовые структуры

Следователи обвинили двух российских подростков в подготовке теракта

СК предъявил обвинения двоим подросткам, готовившим теракта в Екатеринбурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержанный ФСБ раскрыл детали подготовки теракта в Екатеринбурге

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Свердловской области следователи предъявили обвинение двоим несовершеннолетним в подготовке теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Подросткам из Екатеринбурга 2007 и 2008 годов рождения, задержанным накануне сотрудниками ФСБ России, вменяется приготовление к теракту, незаконное изготовление и ношение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, они приобрели компоненты и изготовили взрывчатку, а также электродетонатор, которые сообщник носил в своем рюкзаке пока их не схватили сотрудники спецслужбы. Также один из обвиняемых поджег полицейскую машину в ночь на 22 декабря 2024 года в районе автосервиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.

Решается вопрос об аресте подростков.

Они дали признательные показания.

4 января ФСБ сообщила о задержании четверых граждан России 2007 и 2008 годов рождения. У них изъяты самодельные взрывные устройства. Двое из них также подозреваются в поджоге полицейской машины.

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