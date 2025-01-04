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16:45, 4 января 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ раскрыл детали подготовки теракта в Екатеринбурге

ФСБ: готовивший теракт в Екатеринбурге рассматривал несколько целей подрыва
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Признания готовивших теракт в Екатеринбурге попали на видео

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Подозреваемый в подготовке крупного теракта в Екатеринбурге признался в совершении преступления. Об этом молодой человек заявил на допросе в ФСБ, передает ТАСС.

По его словам, он рассматривал несколько целей для совершения подрыва. Его приятель, также задержанный ФСБ, помог ему в изготовлении взрывчатого вещества и таймера. Сообщники протестировали взрывчатку и стали решать как ее применить, однако их планы сорвали сотрудники российской спецслужбы.

Ранее 4 января ФСБ сообщила о задержании четверых граждан России 2007 и 2008 годов рождения. У них изъяты самодельные взрывные устройства. Двое из них также подозреваются в поджоге полицейской машины.

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