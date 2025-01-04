Задержанный ФСБ раскрыл детали подготовки теракта в Екатеринбурге

ФСБ: готовивший теракт в Екатеринбурге рассматривал несколько целей подрыва

Подозреваемый в подготовке крупного теракта в Екатеринбурге признался в совершении преступления. Об этом молодой человек заявил на допросе в ФСБ, передает ТАСС.

По его словам, он рассматривал несколько целей для совершения подрыва. Его приятель, также задержанный ФСБ, помог ему в изготовлении взрывчатого вещества и таймера. Сообщники протестировали взрывчатку и стали решать как ее применить, однако их планы сорвали сотрудники российской спецслужбы.

Ранее 4 января ФСБ сообщила о задержании четверых граждан России 2007 и 2008 годов рождения. У них изъяты самодельные взрывные устройства. Двое из них также подозреваются в поджоге полицейской машины.