ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

ФСБ задержала четырех человек за подготовку теракта в Екатеринбурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали четырех граждан России за подготовку теракта в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе ФСБ, задержанные 2007 и 2008 годов рождения разделяли идеи запрещенной в России террористической организации. Они планировали совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства.

Двое подозреваемых причастны к поджогу автомобиля полиции. У них изъяли компоненты СВУ и средства связи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мужчину за подготовку терактов против высокопоставленного офицера Минобороны России, а также военного блогера, который освещает события спецоперации. Им оказался гражданин России, который действовал по заданию Главного управления разведки Украины.