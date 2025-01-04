Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:49, 4 января 2025Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

ФСБ задержала четырех человек за подготовку теракта в Екатеринбурге
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали четырех граждан России за подготовку теракта в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе ФСБ, задержанные 2007 и 2008 годов рождения разделяли идеи запрещенной в России террористической организации. Они планировали совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства.

Двое подозреваемых причастны к поджогу автомобиля полиции. У них изъяли компоненты СВУ и средства связи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали мужчину за подготовку терактов против высокопоставленного офицера Минобороны России, а также военного блогера, который освещает события спецоперации. Им оказался гражданин России, который действовал по заданию Главного управления разведки Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

      Признания готовивших теракт в Екатеринбурге попали на видео

      Россия поддержала доклад ООН с критикой Украины

      Польский наемник рассказал о воюющей за Киев «сборной мира» из иностранного легиона

      Бывший российский теннисист ответил на вопрос о сожалении из-за смены гражданства

      В Кремле ответили на запрос Вучича о переговорах с Путиным

      Победивший бойца ВСУ в схватке на ножах штурмовик попал под дружественный огонь

      Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР

      Кандидата в польские президенты обвинили в желании вывести Польшу из ЕС

      Российский штурмовик подслушал переговоры бойцов ВСУ 

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше