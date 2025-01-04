Признания готовивших теракт в Екатеринбурге попали на видео

ФСБ показала задержание и признание готовивших теракт в Екатеринбурге

Задержанные ФСБ дали признательные показания о подготовке крупного теракта в Екатеринбурге. Оперативное видео задержания и признания подозреваемых опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видна полицейская машина и взрывотехник. Один из подозреваемых говорит, что в августе стал приверженцем правых взглядов, подписался в Telegram на неонацистские каналы, заметил полицейскую машину и решил ее поджечь. «Я снимал видео ее поджога. Потом у меня появилась идея сделать взрывчатое вещество, попросил друга помочь, и нас вместе задержали», — говорит подозреваемый. Второй молодой человек рассказал, что 1 или 2 января приехал на квартиру приятеля и там сделал таймер и взрывчатое вещество, затем они спланировали цели терактов.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении крупного теракта. Задержаны четверо граждан России 2007 и 2008 годов рождения. У них изъяты самодельные взрывные устройства.