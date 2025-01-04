Украинские дроны атаковали поселок в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали поселок Малиновка Белгородского района

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали поселок Малиновка Белгородского района. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал. Глава региона перечислил ущерб: выбиты окна в семи квартирах двух домах, зафиксированы локальные повреждения газопровода.

«Информация о последствиях уточняется», — добавил он.

Ранее Гладков заявлял, что ВСУ порядка 100 раз обстреливали и атаковали беспилотниками территорию региона за сутки. Губернатор уточнил, что атакам подверглись 32 населенных пункта в 11 муниципалитетах области.