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11:26, 4 января 2025Россия

Губернатор Белгородской области раскрыл количество атак ВСУ на регион за сутки

Гладков: ВСУ порядка 100 раз атаковали территорию Белгородской области за сутки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) порядка 100 раз обстреливали и атаковали беспилотниками территорию Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что атакам подверглись 32 населенных пункта в 11 муниципалитетах области. Кроме того, было выпущено 73 снаряда, а также зафиксировано 30 атак с использованием беспилотников.

«В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, поселок Маслова Пристань, села Кошлаково, Муром, Протопоповка, Середа и Терезовка подверглись 2 обстрелам», — написал он.

По словам главы региона, один мирный житель получил ранение в Шебекино в результате обстрела. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу. Также в Прохоровском районе другой гражданин пострадал от осколочного ранения в ногу. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее Гладков заявил, что система ПВО сработала в Прохоровском районе. Он отметил, что были сбиты несколько воздушных целей.

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