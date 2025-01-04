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02:27, 4 января 2025Россия

Система ПВО сработала в российском регионе

Губернатор Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей в Прохоровскоим районе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Прохоровском районе — были сбиты несколько воздушных целей. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Прелестное ранен мужчина. Пострадавшему с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно», — написал губернатор Белгородской области.

Гладков отметил, что в селе в частном доме посечены фасад, окна и забор, а также поврежден автомобиль. Кроме того, в Прохоровке несколько улиц остались без освещения, а в Михайловке поврежден газопровод.

Ранее система ПВО сбила два беспилотника над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области. Атака со стороны Украины по российским регионам проходила 3 января с 14:40 до 16:10 по московскому времени.

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