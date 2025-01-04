Глава Евросовета Кошта считает возможным снизить цены на энергию в ЕС

Глава Евросовета Антониу Кошта считает возможным снизить цены на энергию для промышленности и частных потребителей в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, экономика ЕС будет процветать, если удастся обеспечить энергетическую независимость «путем создания сети безопасных путей снабжения, многообразных источников, надежных партнеров и собственной европейской генерации». Он добавил, что именно таким образом планируется снизить цены на энергию для промышленности, компаний и семей. Кошта также пообещал «сохранить в живых» проект «зеленого перехода» в Евросоюз.

Ранее венгерская газета Magyar Nemzet сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский прекратил транзит российского газа в Европу и поставил страну в еще более тяжелое положение. По мнению издания, это решение станет серьезным ударом по экономике государства, которая уже разрушена войной.