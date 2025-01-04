Глава МИД Германии прокомментировала отказ лидеров Сирии пожать ей руку

Бербок назвала ожидаемым отказ представителей новых властей Сирии пожать ей руку

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала ожидаемым отказ представителей новых властей Сирии пожать ей руку. Об этом сообщает «Focus».

«Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», — сказала она.

Уточняется, что на встрече с сирийскими властями в составе немецкой делегации присутствовали мужчины. Примечательно, что представители сирийских властей сами протянули им руки для рукопожатия.

Ранее депутат Бундестага Севим Дагделен назвала визит Бербок в Дамаск черным днем для немецкой внешней политики. По ее словам, инцидент с рукопожатием также является ужасным поощрением для исламистов в Германии.