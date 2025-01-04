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13:01, 4 января 2025Мир

В Германии назвали черным днем для внешней политики визит Бербок в Сирию

Депутат Дагделен: визит Бербок в Сирию является черным днем для внешней политики
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Monsef Memari / Globallookpress.com

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Дамаск, где представители новых властей Сирии отказали ей в рукопожатии, является черным днем для немецкой внешней политики. Об этом депутат Бундестага Севим Дагделен от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» заявила на своей странице в социальной сети X.

«Черный день для германской внешней политики и одновременно ужасное поощрение для исламистов в Германии», — написала она.

Парламентарий отметила, что пока еще Бербок потешается над собственным унижением в Сирии. Уточняется, что Дагделен сопроводила свой пост кадром, на котором лидер вооруженных формирований новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа отказывает министру-женщине в рукопожатии.

Ранее стало известно, что представители новой сирийской администрации отказали Бербок в рукопожатии. Сирийские политики демонстративно приложили руку к сердцу, когда немецкий министр спустилась с правительственного борта и подошла к делегации новой администрации страны.

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