Представители новой сирийской администрации отказали главе МИД Германии в рукопожатии

Представители новой сирийской администрации отказали Бербок в рукопожатии

Представители новой сирийской администрации отказали главе МИД Германии Анналене Бербок в рукопожатии. Ранее политик прибыла в Сирию с необъявленным визитом, следует из видеозаписи их встречи с немецким министром, пишет РИА Новости.

Бербок направилась со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро с необъявленным визитом в Сирию. В Дамаске у немецкого политика состоялись переговоры с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа.

На опубликованном видео Бербок первой спускается с правительственного борта и подходит к делегации новой администрации Сирии. Однако оба сирийских политика демонстративно приложили руку к сердцу. Так они дали понять, что не хотят пожимать руку Бербок.

Аналогичный инцидент произошел позже при встрече Бербок с главой новой сирийской администрации. Подойдя к французской и немецкой делегациям, Аш-Шараа подал руку лишь министру иностранных дел Франции.

Со времени ухода президента Башара Асада с поста Бербок и Барро стали первыми европейскими министрами иностранных дел, которые посетили Сирию.

В конце прошлого года канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «хорошей новостью» свержение президента Сирии Башара Асада и победу террористов в стране. По словам немецкого политика, Асад жестоко угнетал свой народ, на его совести бесчисленное количество жизней

