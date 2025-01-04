Глава U. S. Steel обвинил Джо Байдена в коррупции

Глава U.S. Steel осудил решение Байдена о сделке по покупке компании

Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению японской Nippon Steel американской сталелитейной компании U. S. Steel постыдно и является примером политической коррупции. Об этом заявил директор U. S. Steel Дэвид Бурритт, передает РИА Новости.

Глава U.S. Steel подчеркнул, что американский лидер своими действиями нанес оскорбление Японии, которая для США — «жизненно важный экономический и национальный союзник в сфере безопасности». Кроме того, Байден поставил под угрозу конкурентоспособность Америки, отметил он.

Бурритт отметил, что стране был нужен президент, который знает, как заключить лучшую сделку для Америки — и который «усердно работает, чтобы это осуществить».

Ранее сообщалось, что Байден планировал предотвратить поглощение US Steel, чтобы опередить избранного президента США Дональда Трампа. Тот намеревался сделать то же самое.