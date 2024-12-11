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13:45, 11 декабря 2024Экономика

Байден решил опередить Трампа и заблокировать продажу US Steel японцам

Bloomberg: Байден планирует заблокировать сделку US Steel и Nippon Steel
Дмитрий Воронин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден планирует заблокировать сделку по покупке японским сталепроизводителем Nippon Steel американской United States Steel Corp. (US Steel) по соображениям национальной безопасности, опередив таким образом планирующего сделать то же самое избранного главу государства Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Байдену, официально покидающему пост в январе, передадут в двадцатых числах декабря заключение по сделке на 14,1 миллиарда долларов, после чего он вынесет соответствующее решение, узнали собеседники агентства.

Несколько дней назад Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что не позволит купить иностранцам «некогда великую и влиятельную компанию» и пообещал ей поддержку за счет налоговых стимулов и пошлин.

Основанная в 1901 году US Steel сейчас уже не относится к числу крупнейших в США, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее акции на фоне такой информации подешевели почти на 10 процентов. Отмечается, что Nippon Steel и US Steel готовы оспаривать блокировку сделки в суде.

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