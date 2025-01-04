Кандидата в польские президенты обвинили в желании вывести Польшу из ЕС

Туск: кандидат в президенты Навроцкий подталкивает Польшу к выходу из ЕС

Кандидат в польские президенты Кароль Навроцкий подталкивает Польшу к выходу из Европейского союза (ЕС). С таким обвинением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х.

«Когда вместе с мэром Тшасковским и спикером Холовней мы официально начинали польское председательство в ЕС, Кароль Навроцкий участвовал в демонстрации с группой активистов под лозунгом Polexit», — написал Туск.

Ранее стало известно, что Польша планирует сосредоточиться на вопросах безопасности во время председательства в Евросовете, которое началось 1 января 2025 года.