Польша планирует сосредоточиться на вопросах безопасности во время председательства в Евросовете, которое начнется 1 января 2025 года. Об этом сообщает РБК.
Варшава сменит Венгрию, председательство которой ознаменовалось усилиями премьер-министра страны Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине. Предполагается, что польский премьер Дональд Туск направит все силы на восстановление единства Евросоюза (ЕС), которое, по мнению некоторых сторон, было подорвано во время венгерского председательства.
Уточняется, что программа Варшавы представляет собой 52-страничный документ под девизом «Безопасность, Европа!». По словам координатора исследований в берлинском аналитическом Институте исследований демократии (DRI) Якуба Ярачевски, выбор такого девиза неудивителен, поскольку Польша граничит с якобы «открыто враждебными ЕС» Белоруссией и Россией, а также в значительной степени заинтересована в победе Украины.
Польша является одним из ключевых союзников Киева. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Варшава будет стремиться к непоколебимой политической, военной и финансовой поддержке Украины со стороны ЕС и ее восстановлению.
Ранее Оперативное командование родов ВС Польши сообщило, что Варшава подняла в воздух дежурные пары истребителей якобы из-за действий дальней авиации России 25 декабря. До этого Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей 13 декабря якобы из-за ударов России по объектам на Украине.