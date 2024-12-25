Польша подняла в воздух истребители якобы из-за активности России

Польша подняла в воздух истребители из-за дальней авиации России

Варшава подняла в воздух дежурные пары истребителей якобы из-за действий дальней авиации России. Об этом сообщает Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши, передает ТАСС.

До этого Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей 13 декабря якобы из-за ударов России по объектам на Украине.

Ранее в крупных городах Украины прогремели мощные взрывы, по всей стране отключают свет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал целью массированного удара Вооруженных сил России объекты энергетики. По его словам, оператор системы электропередачи принимает меры по ограничению потребления для снижения негативных последствий.