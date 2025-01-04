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09:36, 4 января 2025Экономика

Названы самые популярные у россиян автомобили

Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными у россиян автомобилями в 2024 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Самыми популярными у россиян автомобилями в 2024 году стали Lada, Kia и Hyundai, причем на российский бренд пришлись 15 процентов от всех покупок. Такие марки назвали в сервисе для выбора, покупки и продажи автомобиля «СберАвто», передает РИА Новости.

На продажи Kia пришлось девять процентов, а Hyundai — семь процентов. Также в пятерке присутствуют Volkswagen и Toyota, у которых по шесть процентов. Речь идет о продажах всех автомобилей, как новых, так и с пробегом.

Первое и второе место среди отдельных моделей заняли Lada Granta и Lada Vesta. Их медианная стоимость (половина стоит дороже, а половина — дешевле) составляет 969 тысяч и 1,2 миллиона рублей. За идущую третьей Kia Rio платили 1,1 миллиона рублей, а за Hyundai Solaris — 995 тысяч. Последним в топ-5 идет Ford Focus с медианной ценой 780 тысяч рублей.

Среди новых машин в первой тройке располагаются только отечественные марки, вытеснившие модели Kia и Hyundai. На первом месте расположилась Lada Granta (миллион рублей), на втором — Lada Vesta (1,6 миллиона), на третьем — Lada Niva (1,2 миллиона).

Четвертыми и пятыми стали китайские модели Haval Jolion (2,3 миллиона рублей) и Geely Monjaro (3,6 миллиона).

Ранее сообщалось, что с 14 января автомобили Lada подорожают. В частности, цена седана Lada Granta составит от 746,4 тысячи до 1,33 миллиона рублей (до этого — от 700 тысяч до 1,3 миллиона), а седана Vesta — 1,46 — 1,98 миллиона (до этого — 1,24 — 1,96 миллиона рублей).

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