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14:02, 2 января 2025Мотор

Объявлены новые цены на российские автомобили Lada

Автомобили Lada c 14 января вырастут в цене
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Россиянам объявили новые цены на автомобили Lada. Об этом сообщает издание «Авто.ру».

По данным издания, с 14 января поменяются цены на автомобили Lada, дилеры уже получили новые прайсы. Это будет первое повышение стоимости в этом году. Производитель напомнил, что цены на базовые комплектации не менялись с ноября 2023 года. В 2024 году цены была скорректирована на 4,3 процента, что было ниже инфляционных показателей.

Цена седана «Лада Гранта» составит от 746,4 тысячи до 1,33 миллиона рублей. Сейчас от 700 тысяч до 1,3 миллиона. За лифтбек придется отдать от 737,5 тысячи до 1,38 миллиона рублей. Кросс-версия вырастет в цене до 1,14-1,23 миллиона.

Седан «Веста» будет оцениваться в 1,46-1,98 миллиона рублей. Сейчас модель стоит от 1,24 до 1,96 миллиона. За кросс-седан дилеры попросят 1,74-2,07 миллиона, за обычный универсал — 1,64-2,11 миллиона, за кросс-универсал — 1,86-2,19 миллиона.

Трехдверная Niva Legend будет стоить до 1,21 миллиона рублей. Стоимость Lada Aura, Lada Larus и Lada Niva Travel останется прежней.

Ранее сообщалось, что продажам машин в России предсказали рост.

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