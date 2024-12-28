Продажам машин в России предсказали рост

Продажам новых легковых машин в России в 2025-м предсказали рост на 6 процентов

В 2025 году продажи новых легковых машин в России вырастут на 6 процентов. Так прогнозируют «Газпромбанк автолизинг» и «Автобизнесревю», сообщает ТАСС.

При негативном сценарии продажи могут составить 1,5 миллиона автомобилей (минус четыре процента год к году), а при позитивном — 1,65 миллиона (плюс шесть процентов к результатам 2024-го).

Лидером продаж, как предсказывают аналитики, останется Lada: бренд займет более четверти рынка (28 процентов) с показателем в 420-460 тысяч проданных машин. «Москвичей» продадут 27-30 тысяч, Solaris — 18-20 тысяч, а УАЗ — 11-20 тысяч единиц.

Продажи китайских брендов сохранятся на уровне 2024 года — в миллион автомобилей либо упадут до 900 тысяч единиц, Бестселлером в этом сегменте станет Haval с результатом 190-210 тысяч кроссоверов. Доля бренда на рынке составит порядка 12,7 процента. Chery и Geely займут порядка 8,5-9,7 процента рынка каждая с показателями в 130-145 тысяч и 127-140 тысяч соответственно. Наиболее жесткая конкуренция за долю рынка (три процента) и продажи (45-50 тысяч автомобилей) развернется среди китайско-белоруской Belgee, а также китайских Jetour и Omoda, отмечают эксперты.

«Естественно, что все это справедливо только при относительно стабильной геополитической ситуации и сохранении коридора курсов основных валют», — добавил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев.

Китайские автопроизводители не предугадали снижение спроса перед Новым годом и забилисклады в России машинами. На фоне повышения ключевой ставки индексации утильсбора машины стали покупать реже, и их запасов хватит до апреля. По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, стоки брендов из КНР сейчас составляют 200–250 тысяч штук, в то время как максимальные запасы годом ранее составляли 175 тысяч.