Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 28 декабря 2024Экономика

Продажам машин в России предсказали рост

Продажам новых легковых машин в России в 2025-м предсказали рост на 6 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В 2025 году продажи новых легковых машин в России вырастут на 6 процентов. Так прогнозируют «Газпромбанк автолизинг» и «Автобизнесревю», сообщает ТАСС.

При негативном сценарии продажи могут составить 1,5 миллиона автомобилей (минус четыре процента год к году), а при позитивном — 1,65 миллиона (плюс шесть процентов к результатам 2024-го).

Лидером продаж, как предсказывают аналитики, останется Lada: бренд займет более четверти рынка (28 процентов) с показателем в 420-460 тысяч проданных машин. «Москвичей» продадут 27-30 тысяч, Solaris — 18-20 тысяч, а УАЗ — 11-20 тысяч единиц.

Продажи китайских брендов сохранятся на уровне 2024 года — в миллион автомобилей либо упадут до 900 тысяч единиц, Бестселлером в этом сегменте станет Haval с результатом 190-210 тысяч кроссоверов. Доля бренда на рынке составит порядка 12,7 процента. Chery и Geely займут порядка 8,5-9,7 процента рынка каждая с показателями в 130-145 тысяч и 127-140 тысяч соответственно. Наиболее жесткая конкуренция за долю рынка (три процента) и продажи (45-50 тысяч автомобилей) развернется среди китайско-белоруской Belgee, а также китайских Jetour и Omoda, отмечают эксперты.

«Естественно, что все это справедливо только при относительно стабильной геополитической ситуации и сохранении коридора курсов основных валют», — добавил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев.

Китайские автопроизводители не предугадали снижение спроса перед Новым годом и забилисклады в России машинами. На фоне повышения ключевой ставки индексации утильсбора машины стали покупать реже, и их запасов хватит до апреля. По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, стоки брендов из КНР сейчас составляют 200–250 тысяч штук, в то время как максимальные запасы годом ранее составляли 175 тысяч.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его усадьбы до 65 миллионов рублей. Изначально речь шла о миллиарде

      Предотвращение теракта в отношении высокопоставленного офицера и блогера попало на видео

      Ошибки при вождении оказались признаком деменции

      Живущая в США российская блогерша развеяла популярный миф о стране

      Тигр растерзал собиравшую хворост женщину

      ВСУ атаковали легковой автомобиль в Херсонской области

      В подконтрольной Киеву части Запорожской области за день произошли сотни взрывов

      Шольц назвал свою главную мысль в разговоре с Путиным

      ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта против высокопоставленного офицера

      53-летний Марк Уолберг похвастался мускулами на видео топлес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше