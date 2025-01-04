Маска назвали троллем

Канцлер ФРГ Шольц о Маске: не кормите тролля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил об одном правиле, говоря про американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданию Stern.

По мнению Шольца, не надо кормить тролля, которым он считает бизнесмена. Канцлер заявил, что в соцсетях многие пытаются привлечь внимание резкими высказываниями, но он не считает для себя нужным завоевывать расположение Маска.

Вместе с тем, Шольц выразил обеспокоенность поддержкой Маска партии «Альтернатива для Германии», которая продвигает идею сближения с Россией и ослабления трансатлантических отношений.

Немецкий канцлер опроверг слова Маска, назвавшего тираном президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Американский миллиардер может говорить все, что хочет, заявил Шольц, но в Германии «все основано на воле граждан», заключил он.

2 января глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что недавние заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в адрес немецких политиков могут серьезно обострить отношения США и Германии.