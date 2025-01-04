Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 4 января 2025Мир

Маска назвали троллем

Канцлер ФРГ Шольц о Маске: не кормите тролля
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил об одном правиле, говоря про американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика изданию Stern.

По мнению Шольца, не надо кормить тролля, которым он считает бизнесмена. Канцлер заявил, что в соцсетях многие пытаются привлечь внимание резкими высказываниями, но он не считает для себя нужным завоевывать расположение Маска.

Вместе с тем, Шольц выразил обеспокоенность поддержкой Маска партии «Альтернатива для Германии», которая продвигает идею сближения с Россией и ослабления трансатлантических отношений.

Немецкий канцлер опроверг слова Маска, назвавшего тираном президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Американский миллиардер может говорить все, что хочет, заявил Шольц, но в Германии «все основано на воле граждан», заключил он.

2 января глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что недавние заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в адрес немецких политиков могут серьезно обострить отношения США и Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

      Признания готовивших теракт в Екатеринбурге попали на видео

      Россия поддержала доклад ООН с критикой Украины

      Польский наемник рассказал о воюющей за Киев «сборной мира» из иностранного легиона

      Бывший российский теннисист ответил на вопрос о сожалении из-за смены гражданства

      В Кремле ответили на запрос Вучича о переговорах с Путиным

      Победивший бойца ВСУ в схватке на ножах штурмовик попал под дружественный огонь

      Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР

      Кандидата в польские президенты обвинили в желании вывести Польшу из ЕС

      Российский штурмовик подслушал переговоры бойцов ВСУ 

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше