Мэры крупнейших городов Молдавии потребовали компенсировать рост тарифов

Мэры Кишинева и Бельцов в Молдавии потребовали компенсировать рост тарифов

Мэры молдавских городов Кишинев и Бельцы потребовали у властей компенсации за увеличение тарифов из-за энергокризиса. Об этом написал мэр Кишинева Иван Чебан в своем Telegram-канале.

По его словам, горожанам приходится экономить, чтобы была возможность оплачивать счета. Чекан сообщил, что подорожало отопление, электричество, газ и уголь. Он заявил, что рост тарифов вызовет повышение цен на все услуги и товары. Мэр столицы предложил, чтобы государство компенсировало рост тарифов.

С аналогичным обращением к властям также выступил глава города Бельцы. Он потребовал компенсаций из-за «некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны».

Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ заявил, что инфляция в Молдавии может ускориться до более чем 10 процентов из-за повышения тарифов на электроэнергию.

«Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину в 08:00 1 января. В этот момент истек пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», заключенный 30 декабря 2019 года.