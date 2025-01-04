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08:10, 4 января 2025Мир

Местонахождение премьер-министра Словакии раскрыли

Denník N: премьер-министра Словакии Фицо «нашли» в отеле Capella Hanoi
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Artyom Geodakyan / Reuters

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чье местонахождение в течение двух недель после визита в Москву оставалось неизвестным, «нашли» в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Подробности раскрыло издание Denník N.

Журналисты обратили внимание на последнюю публикацию политика в соцсети. На фотографии они опознали интерьер номера в отеле во Вьетнаме, ночь в котором, предварительно, стоит около шести тысяч долларов.

Отмечается, что в аппарате правительства Словакии и в отеле отказались комментировать информацию о местонахождении Фицо. В Capella Hanoi сначала перенаправили звонок журналистов в номер, а после отсутствия ответа заявили, что там нет гостя.

Ранее Фицо заявил в соцсетях, что в качестве ответа на прекращение Украиной транзита российского газа Словакия может сократить помощь украинским беженцам.

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