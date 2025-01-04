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23:23, 4 января 2025Бывший СССР

На Украине мужчина умер после попытки силовой мобилизации

Депутат Рады Дмитрук: в Черновцах мужчина умер после попытки силовой мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Выехавший с территории Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале опубликовал видео силовой мобилизации в Черновцах, после которой, как утверждается, мужчина, в отношении которого применили силу, умер.

«Черновцы. Убит очередной "доброволец". Человек скончался в больнице. Власти и правоохранители блокируют любую попытку распространения этой информации в местных медиа, соцсетях», — написал политик, уточнив, что инцидент, предположительно, произошел 19 декабря.

Дмитрук уточнил, что данный инцидент является не первым случаем убийства украинцев военкомами.

Ранее стало известно, что в Измаиле Одесской области украинцы, которых похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) прямо на улице, объявили голодовку. Граждане утверждают, что у них имеются болезни, из-за которых они не пригодны к военной службе, однако их удерживают в спортзале ТЦК и угрожают уголовным преследованием.

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