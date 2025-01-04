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16:32, 4 января 2025Бывший СССР

На Украине предупредили об угрозе обвала фронта

Экс-комбриг ВСУ Козел: существует угроза обвала фронта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Существует угроза обвала фронта. О критической ситуации на поле боя в ходе российско-украинского конфликта заявил экс-комбриг 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Козел, сообщает РИА Новости.

«Если ничего не изменится, то в лучшем случае мы продолжим тактически терять территорию, в худшем — мы начнем терять территорию оперативно, пол-области. Тактически — 20 километров, оперативно — 100 километров, а стратегически — 500 километров», — сказал он.

Бывший военный также обвинив Киев в том, что после 2022 года он бездарно потерял лучший элитный боевой потенциал патриотически мотивированных украинцев.

Ранее опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что число готовых к территориальным уступкам украинцев выросло. Уточняется, что на декабрь 2024 года доля опрошенных украинцев, которые готовы согласиться на территориальные уступки, составляет 38 процентов.

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