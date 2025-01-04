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07:04, 4 января 2025Россия

На востоке Москвы загорелся магазин

МЧС: на Первомайской улице в Москве загорелся магазин на площади 30 кв.м.
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Telegram / МЧС Москвы

На улице Первомайской на востоке Москвы загорелся магазин, расположенный на первом этаже жилого здания. Об этом сообщило столичное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«Пожар на площади 30 квадратных метров потушили 29 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Ранее в Москве на проспекте Вернадского в общежитии Московского государственного университета (МГУ) произошел пожар. Возгорание произошло на 9-м этаже из 24-х — из окон повалил черный дым. Горели личные вещи на площади 1 квадратный метр.

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