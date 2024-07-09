В общежитии МГУ в Москве произошел пожар

ТАСС: в общежитии МГУ произошел пожар

В Москве на проспекте Вернадского в общежитии Московского государственного университета (МГУ) произошел пожар. Людей начали эвакуировать, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

По предварительным данным, возгорание произошло на 9-м этаже из 24-х — из окон повалил черный дым.

По данным RT, огонь уже потушили, горели личные вещи на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет.

Осенью 2023 года в главном здании МГУ произошел пожар. Тогда загорелось хранилище книг в помещении физического факультета. Никто не пострадал.