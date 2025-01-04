Офицер Дэвис: Зеленский на интуитивном уровне пытается не лгать об окончании СВО

Президент Украины Владимир Зеленский пытается на интуитивном уровне не лгать, когда говорит о том, как закончится конфликт в зоне специальной военной операции (СВО). Из-за этого в своих публичных выступлениях он подает странные сигналы, это заметил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис и рассказал об этом в личном блоге на YouTube-канале.

«Он всегда был осторожен в своих словах, всегда был оптимистичен и позитивен, но когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове», — поделился наблюдением офицер, комментируя предположение, будто украинский лидер растерялся после вопроса об окончании конфликта.