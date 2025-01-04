Welt: элитная бригада ВСУ имени Анны Киевской стала символом провалов Украины

Элитная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской должна была пройти подготовку во Франции как мощное боеспособное подразделение. Вместо этого она стала символом провалов Украины, пишет немецкая газета Welt.

«Боеспособное украинское элитное подразделение стало символом украинской неудачи. При этом ее история — не единичный случай», — пишет автор статьи.

Ранее американский журнал Forbes сообщил, что 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской, проходившая обучение во Франции, начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Дополнительно сообщается, что почти сразу после прибытия на позиции из бригады дезертировали около тысячи человек.