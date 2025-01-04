Началось расследование неисправности самолета «Уральских авиалиний»

Росавиация начала расследовать неисправность самолета «Уральских авиалиний»

Росавиация начала расследовать неисправность двигателя самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в районе аэропорта Шарм-эш-Шейха 3 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ключевая цель расследования — установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», — указали в Росавиации, отметив, что работа будет проведена в соответствии с федеральными правилами расследования авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами.

Ранее резервный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург после инцидента с отказом двигателя лайнера Airbus A321.