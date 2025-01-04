Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 4 января 2025Мир

Началось расследование неисправности самолета «Уральских авиалиний»

Росавиация начала расследовать неисправность самолета «Уральских авиалиний»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Росавиация начала расследовать неисправность двигателя самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в районе аэропорта Шарм-эш-Шейха 3 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ключевая цель расследования — установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», — указали в Росавиации, отметив, что работа будет проведена в соответствии с федеральными правилами расследования авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами.

Ранее резервный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург после инцидента с отказом двигателя лайнера Airbus A321.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали российский регион ракетами ATACMS. Россия анонсировала ответ на удар Украины

      Уничтожение украинского танка в приграничном районе Курской области попало на видео

      Следователи обвинили двух российских подростков в подготовке теракта

      Мэры крупнейших городов Молдавии потребовали компенсировать рост тарифов

      Российский губернатор пожаловался на интерес со стороны СБУ

      Стали известны подробности нападения мужчины на беременную подругу в Москве

      Якутский штурмовик обманул группу бойцов ВСУ

      В МИД ответили на заявление Госдепа о вооружении Украины США задолго до СВО

      В Крыму рассказали об использовании Украины в развязывании газовой войны США против Европы

      Тренер Непомнящий оценил вред от изоляции российского спорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше