Резервный рейс вылетел из Египта в Екатеринбург после инцидента с отказом двигателя

Резервный рейс «Уральских авиалиний» вылетел из Египта в Екатеринбург

Резервный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из египетского аэропорта Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург после инцидента с отказом двигателя лайнера при выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным перевозчика, резервный рейс вылетел в 11:37 по местному времени (12:37 мск). На борту лайнера находились 236 пассажиров.

Об экстренной посадке самолета Airbus A-321, направлявшегося в Екатеринбург, стало известно накануне, 3 января. По предварительным данным, экипаж принял такое решение из-за сигналов о проблемах с одним из двигателей. Технические группы провели проверку для установления причин неисправности.

