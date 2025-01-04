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07:55, 4 января 2025Путешествия

Раскрыта причина экстренной посадки российского самолета в Египте

В севшем в Египте российском самолете сработала сигнализация о поломке двигателя
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Randy Fath / Unsplash

В самолете авиакомпании «Уральские авиалинии». экстренно севшем в аэропорту Шарм-эль-Шейхе. сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку», — говорится в сообщении.

Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, включая размещение в отелях. Авиакомпанией также был подготовлен резервный борт.

Ранее сообщалось, что российский самолет «Уральских авиалиний» с 236 пассажирами на борту экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Лайнер направлялся в аэропорт Екатеринбурга.

До этого в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева самолет с россиянами выкатился за пределы полосы при посадке.

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