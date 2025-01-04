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05:28, 4 января 2025Путешествия

Российский самолет экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Российский самолет с 236 пассажирами экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский самолет «Уральских авиалиний» с 236 пассажирами на борту экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной нештатной посадки стали неполадки в двигателе. Airbus A-321 был вынужден совершить экстренную посадку вскоре после взлета. Лайнер направлялся в аэропорт Екатеринбурга.

Ранее в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева самолет с россиянами выкатился за пределы полосы при посадке.

До этого у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси после посадки.

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