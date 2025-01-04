Над Ленинградской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Дрозденко: над Ленинградской областью уничтожено четыре беспилотника ВСУ

Над территорией Ленинградской области уничтожено четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия», — написал он.

Глава Ленобласти уточнил, что летательные аппараты уничтожили с применением РЭБ и стрелкового оружия. Он также подчеркнул, что на данный момент опасность БПЛА снята на всей территории региона.

Ранее Дрозденко заявил, что второй беспилотник ВСУ сбили в районе Лужской губы Финского залива. По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

