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11:38, 4 января 2025Россия

Над Ленинградской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Дрозденко: над Ленинградской областью уничтожено четыре беспилотника ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Над территорией Ленинградской области уничтожено четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия», — написал он.

Глава Ленобласти уточнил, что летательные аппараты уничтожили с применением РЭБ и стрелкового оружия. Он также подчеркнул, что на данный момент опасность БПЛА снята на всей территории региона.

Ранее Дрозденко заявил, что второй беспилотник ВСУ сбили в районе Лужской губы Финского залива. По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

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