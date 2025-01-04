В Ленинградской области сбили еще один беспилотник ВСУ

Еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в районе Лужской губы Финского залива. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил в своем Telegram-канале.
«Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны», — написал он.
По словам губернатора, украинский беспилотник двигался через Псковскую область. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет, а также поблагодарил российских военных за четкую и слаженную работу.
Ранее Дрозденко рассказал об уничтожении первого беспилотника в районе Финского залива. В результате инцидента пострадавших и разрушений также не было.