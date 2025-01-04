Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 4 января 2025Россия

В Ленинградской области сбили еще один беспилотник ВСУ

Дрозденко: еще один беспилотник ВСУ сбили в районе Лужской губы Финского залива
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в районе Лужской губы Финского залива. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил в своем Telegram-канале.

«Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны», — написал он.

По словам губернатора, украинский беспилотник двигался через Псковскую область. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет, а также поблагодарил российских военных за четкую и слаженную работу.

Ранее Дрозденко рассказал об уничтожении первого беспилотника в районе Финского залива. В результате инцидента пострадавших и разрушений также не было.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Ленинградской области сбили еще один беспилотник ВСУ

      В США заявили о риске для американской безопасности из-за украинцев

      «Уральские авиалинии» подготовили самолет для рейса из Шарм-эш-Шейха

      Байден ограничит бурение нефтяных скважин на шельфе США

      Загитова рассказала о пожелании себе на новый год

      В Верховной Раде Зеленского обвинили в страданиях половины мира

      Против историка Эйдельман завели еще одно уголовное дело

      Аэропорт Пулково закрыли во второй раз за сутки

      В Минобороны назвали количество уничтоженных средствами ПВО беспилотников ВСУ

      Названы самые популярные у россиян автомобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше