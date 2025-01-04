Пленный Набока: раненые наемники ВСУ уезжают домой

Большинство иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют в боевых действиях только из-за денег, после ранений они уезжают домой. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Евгений Набока, служивший санитаром в военном госпитале в Харькове.

По его словам, главная причина, почему иностранцы воюют на стороне Киева — это деньги. Большинство из них, получив ранения, после лечения уезжали домой, добавил он. Санитар отметил, что у них в основном были тяжелые ранения.

Он трудился в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове и за два года службы повидал наемников из Колумбии, Азербайджана и Грузии, а также стран Европы — таких, как ФРГ, Чехия, Польша, Франция и Испания. Их размещали в общих палатах, никаких привилегий.

Ранее польский наемник назвал иностранный легион ВСУ «сборной со всего мира».