Польский пленный: за Киев воюет «сборная мира» из наемников

На стороне Украины в составе иностранного легиона воюют наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и многих других стран мира. Об этом РИА Новости рассказал пленный польский наемник.

По его словам, иностранный легион — это сборная наемников со всего мира. «Больше всего людей из Колумбии и Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня», — сказал поляк.

Пленный военнослужащий отметил, что командиром его группы был хорват. В ней также состояли поляк, два немца, два американца и трое наемников из Тайваня. «А кроме моей группы, как я говорил, видел норвежца, латыша, встречал грузина, другого поляка, который был медиком», — добавил он.

Он также отметил, что его удивило большие количество бойцов из Колумбии и Бразилии.

Ранее в Часовом Яре в ДНР начали замечать присутствие немецких артиллеристов. По словам местного жителя, немецкие наемники передвигались на военном автомобиле Hammer и подвозили на нем боеприпасы для орудий.