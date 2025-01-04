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10:25, 4 января 2025Экономика

Байден ограничит бурение нефтяных скважин на шельфе США

Bloomberg узнал о планах Байдена ограничить бурение скважин на части шельфа США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Olaf Krüger / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден, покидающий свой пост в этом месяце, готовится в понедельник, 6 января, объявить о запрете на бурение новых нефтегазовых скважин в отдельных районах шельфа тихоокеанского и атлантического побережья общей площадью 2,5 миллиона квадратных километров. Об этом узнало агентство Bloomberg.

По словам источников, ограничения не коснутся центральной и западной частей Мексиканского залива, где добыча нефти ведется уже несколько десятилетий. Однако для освоения других территорий такое распоряжение станет серьезным препятствием.

Дело в том, что Байден намерен обратиться к одному из положений федерального закона, которое с 1953 года использовали представители обеих партий для закрытия возможности освоения территорий нефтяными компаниями без прямого запрета на такие действия.

Ранее другие президенты, в том числе избранный глава государства Дональд Трамп, применяли способ для защиты коралловых рифов, мест кормления моржей и других территорий. Их преемники вносили изменения в соответствующие акты, но суды за более чем полувековую историю никогда не утверждали полную их отмену.

Экологические активисты разошлись во мнениях по поводу последствий такого акта. Одни говорят, что решение Байдена гарантирует защиту частей шельфа на неопределенный срок и стало большой победой, однако другие беспокоятся, что огромный размер выведенных из потенциальной разработки территорий может поставить под угрозу сам инструмент.

Трамп неоднократно говорил о готовности сразу после прихода к власти издать указ о стимулировании бурения для укрепления энергетического могущества США и снижения цен на электроэнергию. В ходе избирательной кампании он обещал, что стоимость электроэнергии упадет в два раза уже с 12 января, то есть до его вступления в должность.

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