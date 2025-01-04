Плененный боец ВСУ и ветеран АТО захотел остаться в России

Плененный боец ВСУ и ветеран АТО Жигалкин рассказал, что хочет остаться в РФ

Плененный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ветеран украинской антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин заявил, что отказывается от обмена и хочет остаться в России. Его цитирует ТАСС.

«Если можно, я бы остался в Российской Федерации», — признался военный.

По словам Жигалкина, сейчас для простых украинцев представляют угрозу не только сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). «Мы боимся ходить по Украине. Если раньше нас ловили только ТЦК, то сейчас еще и полиция», — рассказал он.

Ранее украинцы, которых сотрудники ТЦК в Измаиле Одесской области похитили прямо на улице, объявили голодовку и записали об этом видео.