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21:37, 4 января 2025Бывший СССР

Пленный украинский санитар рассказал об уехавших домой раненых наемниках

Пленный украинский санитар Набока: большинство раненых наемников уезжали домой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пленный украинский санитар Евгений Набока рассказал РИА Новости, что большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, после лечения уезжали домой.

По его словам, наемники в основном уезжали домой из-за тяжелых ранений. «Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили», — рассказал собеседник агентства.

С его слов, за два года службы в его отделении лечились наемники из Германии, Чехии, Польши, Франции, Азербайджана, Грузии, Колумбии, и Испании. Лечились иностранцы в общих палатах, на общих условиях, привилегий иностранные граждане не получали.

Ранее пленный польский наемник рассказал, что на стороне Украины в составе иностранного легиона воюют наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и многих других стран мира. Пленный военнослужащий отметил, что командиром его группы был хорват. В ней также состояли поляк, два немца, два американца и трое наемников из Тайваня.

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