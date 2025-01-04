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12:07, 4 января 2025Россия

Победивший врукопашную бойца ВСУ якутский военный четыре дня хранил последнюю сигарету

Победивший врукопашную бойца ВСУ военный четыре дня хранил последнюю сигарету
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Победивший бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рукопашном бою военный из Якутии рассказал, что четыре дня хранил последнюю сигарету. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Российский военный с позывным Тута после рукопашной схватки еще шесть дней выживал на вражеской территории, отражая накаты ВСУ, поджигая склады и прячась от дронов. Украинские военные пытались закидать мужчину гранатами, вражеские сбросы не давали отойти к своим.

Раненый и голодный, он все же смог вернуться к своей роте. Только там, будучи в безопасности, Тута смог выкурить последнюю сигарету, которую носил с собой четыре дня.

«Это была очень вкусная сигарета», — вспоминает якутский военный.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал россиянина самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти спокойно.

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