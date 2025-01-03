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15:49, 3 января 2025Бывший СССР

«Мы знали, что один из нас должен умереть». Российский штурмовик вступил в схватку на ножах с бойцом ВСУ

Погибая в рукопашном бою, солдат ВСУ назвал российского военного лучшим
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военнослужащий из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал россиянина самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти спокойно. Затем боец ВСУ, оставшийся один, взорвал гранату.

Военные после перестрелки сошлись в драке на ножах

Кадры рукопашной схватки российского и украинского военных появились в Telegram-канале «Воин DV». На них заметно, что сначала между бойцами завязалась перестрелка, перешедшая в драку на ножах и камнях.

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Как позже сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, российским солдатом оказался военнослужащий из Якутии. Схватка произошла осенью прошлого года во время попытки ВСУ отбить Трудовое у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток».

Украинский военный назвал россиянина лучшим бойцом в мире

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание, что солдат ВСУ, проигравший в схватке, попросил россиянина не добивать его и позволить уйти спокойно. Российский военный выполнил эту просьбу, после чего украинский боец поблагодарил его и назвал самым лучшим бойцом в мире. Оставшись наедине, боец ВСУ взорвал гранату.

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Как рассказал в разговоре RT российский штурмовик, когда началась схватка, оба бойца понимали, что выживет только один. «Один из нас должен по-любому умереть», — сказал он.

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