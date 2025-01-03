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07:05, 3 января 2025Бывший СССР

Погибший в рукопашной боец ВСУ назвал российского военного лучшим в мире

Погибший в рукопашной боец ВСУ назвал военного ВС РФ лучшим в мире
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Воин DV»

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибший в рукопашной схватке с российским военным, назвал своего противника лучшим в мире. На это обратил внимание военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

Украинский военнослужащий, получивший во время стычки несколько ударов ножом, попросил россиянина не добивать его и «дать спокойно уйти». Военный ВС РФ выполнил эту просьбу, после чего украинец поблагодарил его и добавил, что тот оказался лучшим бойцом в мире и лучше него самого. В ответ россиянин попрощался с противником.

О бое российского и украинского военных сообщалось вечером 2 января. Бойцы столкнулись при зачистке населенного пункта Трудовое, и после перестрелки на сверхкороткой дистанции сошлись врукопашную.

Позднее военкор Юрий Котенок выяснил, что героем оказался солдат из Якутии. Сейчас боец находится на лечении в госпитале.

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