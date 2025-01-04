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10:58, 4 января 2025Россия

Победивший врукопашную военного ВСУ штурмовик из Якутии не смог досмотреть видео схватки

Победивший врукопашную бойца ВСУ военный из Якутии не смог досмотреть видео боя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Штурмовик из Якутии с позывным «Тута», победивший в рукопашном бою украинского военного в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал, что не смог досмотреть видео своей схватки до конца. Интервью с военным публикует Telegram-канал WarGonzo.

Мужчина рассказал, что до публикации видео в сети он и не подозревал о его существовании. Кроме того, поделился российский военный, он не думал, что схватка на самом деле длилась так долго. По словам бойца из Якутии, он плохо помнит подробности того боя — слишком напряженная была ситуация.

На вопрос о последних минутах и уважительном отношении к поверженному сопернику российский боец ответил, что самое главное — в любой, даже самой напряженной ситуации, сохранять человечность.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал россиянина самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти спокойно.

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