Победивший врукопашную военного ВСУ штурмовик из Якутии не смог досмотреть видео схватки

Победивший врукопашную бойца ВСУ военный из Якутии не смог досмотреть видео боя

Штурмовик из Якутии с позывным «Тута», победивший в рукопашном бою украинского военного в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал, что не смог досмотреть видео своей схватки до конца. Интервью с военным публикует Telegram-канал WarGonzo.

Мужчина рассказал, что до публикации видео в сети он и не подозревал о его существовании. Кроме того, поделился российский военный, он не думал, что схватка на самом деле длилась так долго. По словам бойца из Якутии, он плохо помнит подробности того боя — слишком напряженная была ситуация.

На вопрос о последних минутах и уважительном отношении к поверженному сопернику российский боец ответил, что самое главное — в любой, даже самой напряженной ситуации, сохранять человечность.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал россиянина самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти спокойно.