Пострадавших при атаке дрона ВСУ журналистов отвезли в донецкую больницу

Пострадавших при атаке дрона ВСУ журналистов отвезли в больницу в Донецке

Пострадавших в результате атаки украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка отвезли в больницу в Донецке, сообщает ТАСС.

«Сейчас четверых пострадавших везут в одну из больниц Донецка», — заявил источник агентства.

По его словам, все они получили легкие ранения и контузии.

Ранее сообщалось о смерти внештатного корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк-Горловка. По словам источника, что украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.