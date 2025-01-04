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23:05, 4 января 2025Бывший СССР

Пострадавших при атаке дрона ВСУ журналистов отвезли в донецкую больницу

Пострадавших при атаке дрона ВСУ журналистов отвезли в больницу в Донецке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Пострадавших в результате атаки украинского FPV-дрона по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка отвезли в больницу в Донецке, сообщает ТАСС.

«Сейчас четверых пострадавших везут в одну из больниц Донецка», — заявил источник агентства.

По его словам, все они получили легкие ранения и контузии.

Ранее сообщалось о смерти внештатного корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк-Горловка. По словам источника, что украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.

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