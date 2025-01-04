Российский журналист погиб при ударе дрона ВСУ по машине

Корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ по машине

Внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине на трассе Донецк-Горловка, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По его словам, украинские войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения. «После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе», — отметил российский журналист.

Удар был нанесен при помощи FPV-дрона. В результате инцидента были ранены еще четыре сотрудника СМИ. Корреспондент РИА Новости получил контузию и ссадины на лице.