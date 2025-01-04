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04:38, 4 января 2025Мир

Пожилая конгрессвумен упала на мраморной лестнице в Капитолии

Newsweek: 81-летняя конгрессвумен Фокс упала на мраморной лестнице в Капитолии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Bourg / Reuters

81-летняя конгрессвумен от Республиканской партии Вирджиния Фокс упала на мраморной лестнице в Капитолии. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

Фокс помогли встать на ноги, затем она самостоятельно направилась в кабинет лечащего врача. Отмечается, что у чиновницы осталось несколько порезов. Очевидцы рассказывают, что после падения вокруг было много крови.

Ранее президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца на правой руке из-за несчастного случая дома. Глава страны получил травму во время работы по дому. После политику потребовалась небольшая операция.

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