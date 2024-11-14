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03:07, 14 ноября 2024Мир

Анджей Дуда потерял часть пальца. Президенту Польши потребовалась операция

Onet: президент Польши Дуда лишился части пальца из-за несчастного случая
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца на правой руке из-за несчастного случая дома. Об этом сообщил секретарь канцелярии лидера страны Войцех Коларский.

Глава Польши получил травму во время работы по дому. После политику потребовалась небольшая операция.

Потребовалась небольшая [медицинская] процедура

Войцех КоларскийСекретарь канцелярии президента Польши

Других подробностей не приводится. Сам Дуда пока никак не комментировал происшествие.

В ноябре президент Пакистана сломал ногу при выходе из самолета

В начале ноября стало известно, что президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу при выходе из самолета в аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Политику наложили гипс, который нужно будет носить на протяжении четырех недель. После процедур президента отправили домой и рекомендовали ему покой. По данным телеканал Dawn, в последние годы 69-летний Зардари столкнулся с многочисленными проблемами со здоровьем.

Президент Латвии сломал руку при падении с велосипеда

В сентябре президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал запястье правой руки и палец на левой руке при падении с велосипеда. Инцидент произошел во время велопрогулки Ринкевичса.

После неудачного падения лидер страны обратился к медикам. Врачи диагностировали у лидера страны переломы и наложили гипс. Ринкевичс выразил благодарность коллективу больницы травматологии и ортопедии.

Большое спасибо доктору Кришсу Розенбергсу и персоналу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту

Эдгарс РинкевичсПрезидент Латвии

По словам советника президента Латвии по связям с общественностью Мартиньш Дрегерис, травма не отразится на работе политика.

В прошлом году канцлер ФРГ получил травму

Канцлер Германии Олаф Шольц в сентябре 2023 года получил травму во время занятий спортом. По словам главы комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота, глава правительства ФРГ отменил все мероприятия из-за плохого самочувствия.

Позже канцлер ФРГ появился на публике и рассказал о своем самочувствии. «Все хорошо», — заявил Шольц. Также он опубликовал фото с повязкой, закрывающей правый глаз, и выразил желание увидеть много мемов.

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