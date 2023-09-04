Шольц впервые прокомментировал свое самочувствие

Шольц впервые появился на публике и прокомментировал свое самочувствие

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые после травмы глаза появился на публике и рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщает агентство DPA.

«Все хорошо», — заявил Шольц в беседе с журналистами на религиозном мероприятии в Берлине.

Глава кабмина получил травму в субботу, 2 сентября, во время занятий спортом. 4 сентября Шольц опубликовал фото после травмы и выразил желание увидеть много мемов: «У кого какие повреждения... С нетерпением жду мемов. Спасибо за пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!» На лице канцлера была повязка, закрывающая правый глаз.