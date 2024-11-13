Президент Польши потерял часть тела

Onet: президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца из-за несчастного случая

Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца на правой руке из-за несчастного случая дома. Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на секретаря канцелярии президента Войцеха Коларского.

Уточняется, что глава республики получил травму во время работы по дому — после ему потребовалась небольшая операция.

Ранее президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу при выходе из самолета в аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

До этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал запястье правой руки и палец на левой руке при падении с велосипеда.