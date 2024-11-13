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21:49, 13 ноября 2024Мир

Президент Польши потерял часть тела

Onet: президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца из-за несчастного случая
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца на правой руке из-за несчастного случая дома. Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на секретаря канцелярии президента Войцеха Коларского.

Уточняется, что глава республики получил травму во время работы по дому — после ему потребовалась небольшая операция.

Ранее президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу при выходе из самолета в аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

До этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал запястье правой руки и палец на левой руке при падении с велосипеда.

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