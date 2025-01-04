Правила посещения женских саун изменили в одной европейской стране

Apollo News: посещать женские сауны в ФРГ смогут только «биологические женщины»

Правила посещения женских саун в ФРГ изменили, теперь ходить туда смогут только «биологические женщины». О новшествах в одной европейской стране сообщило издание Apollo News.

«Только лица с соответствующими основными половыми признаками имеют право входить в эту сауну, особенно в женскую сауну. Внесение пола в ЗАГС и/или в паспорт не имеет решающего значения», — цитирует издание новые правила посещения женских саун.

Ранее сообщалось, что правительство Германии представило законопроект, облегчающий юридическую процедуру по смене пола, имени и фамилии в документах. Речь шла об «Акте о самоопределении», который позволит немецким гражданам 14 лет и старше без решения суда и экспертной оценки комиссии в органах ЗАГС менять соответствующие паспортные данные